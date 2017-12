Agora é Robinho

Primeiro, foram os pedidos de dispensa de Kaká , Ronaldinho e Zé Roberto. Agora, o braço-de-ferro entre Real Madrid e a CBF, tendo Robinho como pivô. Acontece que o Real Madrid quer o jogador para disputar a última partida do campeonato espanhol, contra o Mallorca. O Real depende apenas de uma vitória para ser campeão. A CBF quer iniciar os treinos para a Copa América com o jogador.

Como fica? O clube paga o salário do atleta, que contratou a peso de ouro. A CBF alega tem todo o direito de convocá-lo, pois a Copa América faz parte do calendário da Fifa.

É mais um capítulo do envenenado relacionamento entre clubes, de um lado, e seleções e a Fifa, de outro. O jogador fica no meio, espremido entre o patrão e a seleção. Deve-se lembrar que o sonho da Uefa é substituir a Copa do Mundo por um milionário campeonato interclubes, sem seleções nacionais ou convocações para atrapalhar. Uma Copa do Mundo tem por base a idéia de nacionalidade, de pátria, já sem sentido no futebol global, no qual é o capital que controla tudo e dita seus valores e interesses.

O que são esses clubes? Espanhóis, ingleses, italianos? Não. São multinacionais da bola. Tomando esse caminho, teríamos o corte definitivo dos já frágeis vínculos dos jogadores com seus países de origem.