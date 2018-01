Ben Thatcher, do Manchester City, foi punido pelo próprio clube com seis jogos de suspensão e seis semanas de desconto dos salários por uma cotovelada desleal que deu no jogador português Pedro Mendes (que foi parar no hospital), do Portsmouth, na rodada deste final de semana do Campeonato Inglês. A medida é exemplar devido ao lance, considerado covarde por muitos. Veja abaixo a jogada:

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/DTRaS7ffyWg” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

(Colaborou Valmir Storti)