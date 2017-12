Na Fan Fest, o mundo vestiu as cores do Brasil. Na tentativa de encontrar um grupo de brasileiros, abordei muitos torcedores que tinham alguma semelhança com a nossa animação, o nosso comportamento. Pois bem, apenas na décima tentativa consegui encontrar uma turma brasileira. Mexicanos, guatemaltecos, italianos, alemães, holandeses, americanos, africanos, árabes, todos com a camisa da seleção ou com a bandeira cruzaram meu caminho. Parecia que estava no Brasil ao lado de amigos assistindo à Copa, tamanha a identificação dos torcedores com símbolos nacionais. Encontrar um brasileiro nato estava mais difícil do que achar a agulha no palheiro, apesar da enorme quantidade de brazucas no meio da multidão de 500 mil pessoas.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.