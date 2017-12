Alemão nunca tinha visto

A cena foi na estação de trem de Nuremberg. Estava eu aguardando o trem para Hannover, quando se aproximou pelo corredor da estação um sujeito de quase dois metros de altura, vestindo um sobretudo cinza. Até aí normal nos dias de frio na Alemanha. O diferente vem agora. O indivíduo deu uma virada de dar inveja em bailarina. No que o sobretudo abriu, veio um paletó salmão, com gravata verde limão. Um luxo. Para piorar, ele olhou preocupado para o quadro de informações com as bochechas sugadas e o biquinho saliente. Meu Deus! O trem chegou na plataforma 12 e ele

estava olhando para a 13. Saiu correndo como uma gazela. Uma figuraça!

