Alonso e GP do Brasil: prêmios para a eficiência

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) também tem sua festa de gala anual para premiar os melhores de cada ano. Na edição realizada em Mônaco, na última sexta, o campeão Fernando Alonso foi oficialmente condecorado como campeão da temporada 2006, além do aposentado heptacampeão mundial Michael Schumacher, que recebeu uma homenagem especial.

O Brasil também saiu de lá premiado. Foi com o troféu Foca, conferido anualmente ao Grande Prêmio de Fórmula 1 cuja equipe mais colaborou com as escuderias. Quem o recebeu foi o promotor do evento, Tamas Rohonyi. Assim, o GP do Brasil passa a ter o status de um dos melhores da temporada.