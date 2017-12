Anjo da guarda japonês

Desde que cheguei à Alemanha, um japonês me persegue. É dentro do trem, do McDonald´s, nos estádios, nos ônibus e até nos banheiros das salas de imprensa das 14 cidades que já visitei nesta Copa. Sempre com aquela cara de mestre Myiagui, do Karatê Kid. Cheguei a me invocar com ele, mas toda hora que vou perder a paciência, o simpático oriental some da minha frente. Cheguei à conclusão de que se trata do meu anjo da guarda. Ele está em todos os momentos difíceis aqui na Alemanha. Uma simpatia de japonesinho.

