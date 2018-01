Antonio Carlos, o estagiário do Santos

O interessante não é o Santos contratar um zagueiro de 37 anos, como Antonio Carlos, num ano em que precisa participar da Libertadores, entre outras disputas. Interessante, mesmo, é o Antonio Carlos dizer que, como deseja encerrar a carreira este ano e ser técnico de futebol, nada melhor do que fazer um estágio com o Vanderlei Luxemburgo. Quer dizer, quando um atacante enfiar uma bola no meio das canetas dele, e a torcida vaiar, o Antonio Carlos vai poder dizer: “pô, sou só estagiário…”

