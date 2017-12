Ao mestre com carrinho

Na principal praça de Stuttgart, montaram para a Copa uma espécie de “mega-feira” do futebol, voltada principalmente para as crianças. É como um parque de diversões temático. Fizeram até uma mini-quadra de futebol society, como uma gaiola: três garotos de cada lado, sem lateral, tiro de meta, nem nada. A bola só pára quando é gol.

E pára pouco, viu? Os pequenos Franz e Fritz corriam como loucos (mas sem dessarrumarem o penteado “moicano mauricinho”, como o do atacante Lukas Podolski), mas gol que é bom, nada.

O negócio deles parecia ser distribuir “carrinhos”. Quem já jogou futebol soçaite sabe o quanto dói cair e ralar na grama artificial, mas os alemãezinhos não estavam nem aí. Era carrinho pra cá, carrinho pra lá. Os pais, do lado de fora da “gaiola”, pareciam gostar. O garoto dava o carrinho e olhava para o mestre: “Viu aquilo, pai?”

Tive que me segurar para não gritar, em português mesmo: “Pára com isso, garoto! Futebol é de pé! Segura a bola, ela é tua amiga, trata com carinho!”

Não ia adiantar. Eles não saberiam o significado de um “pedala, Fritz!”

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.