Após título, interior paulista continuará forte?

Limeira, Bragança Paulista e Itu. As três cidades foram as únicas que conquistaram um título do Campeonato Paulista contra as principais equipes do estado. As equipes do Internacional de Limeira, Bragantino e Ituano venceram equipes superiores financeiramente e mudaram a forma como o interior era visto.

Mas, o tempo de alegrias passou por longa escassez, até retornar com o título do Ituano. E agora, com a brilhante conquista da equipe de Juninho Paulista, como os clubes do interior vão se apresentar nos próximos anos?

O título do Ituano resgata a força do Interior em São Paulo? Sim, o interior paulista sempre foi forte

Não, a campanha foi brilhante, mas o Ituano vai se desmanchar agora

Talvez, os times do Interior estão se organizando melhor View Results