Contratado em 20 de julho, Ricardo Gomes começa a implementar seu lema no São Paulo. Se com Muricy Ramalho a ordem era “trabalho, meu filho”, com o novo técnico o que vale mesmo “é somar pontos”. Até agora, sob o comando dele, o time conquistou sete vitórias em oito jogos. Deixou a incômoda 16.ª colocação, para assumir o 4.º lugar, no Campeonato Brasileiro.