Árbitros paulistas em Brasília

Árbitros da Federação Paulista de Futebol estão ganhando a vida também em outra praça, em Brasília. Para alguns, não haveria lugar melhor. Por cotas de R$ 1.100, os juízes Paulo César de Oliveira, Rodrigo Guarizo do Amaral, Wellington Abade e Antônio Rogério do Prado, e mais a bandeirinha Ana Paula de Oliveira, foram requisitados para prestar serviços no futebol da Capital Federal nesse fim de semana. Com tudo pago pela Federação local.

Paulo César de Oliveira foi ‘convidado’ para apitar o clássico Gama e Brasiliense, clube do ex-senador Luiz Estevan. A arbitragem no DF passa por descrédito. O jeito então foi pedir socorro aos graduados de São Paulo.