A habilidade musical de Petr Cech não é nenhum novidade, já que o próprio goleiro tem seu canal de vídeos onde aparece tocando bateria. Nesta segunda, no entanto, o checo teve a ajuda do chileno Alexis Sanchez, do espanhol Nacho Monreal e também de um Papai Noel guitarrista para o especial de Natal do Arsenal.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.