Artilheiro é mais um com problemas na Justiça

Após quatro rodadas na Série A do Campeonato Brasileiro, poucos notaram, mas o artilheiro da competição até o momento é, com cinco gols, Josiel, atacante do Paraná (segundo colocado na classificação com 9 pontos), de 26 anos. É uma repetição de seu desempenho no começo deste ano e a expectativa local é de que ele enfim renda o máximo, embora seja mais um atleta envolvido em problemas jurídicos.

Contratado do Juventude, Josiel começou a temporada agradando aos torcedores paranistas com boas atuações, mas teve de parar de jogar por uma lesão muscular e a partir daí entrou em queda de rendimento, associada a um imbróglio jurídico com o time onde começou a carreira, o Internacional de Santa Maria, que pedia um ressarcimento pela venda do jogador feita pelo ex-presidente.

Quem explica o caso é o vice-presidente do Paraná, José Domingos, em entrevista ao jornal Gazeta do Povo. “É coisa do atual presidente do time deles com ex-presidentes. O Paraná não tem nada com isso. Pagamos a primeira parcela dos 50% dos direitos federativos dele. Havia uma pendência entre o Inter e o Brasiliense que foi resolvida e tão logo ele foi liberado, se transferiu para o Paraná.”

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Temos mais 40% já comprados e com o compromisso de quitar a primeira parcela em junho e outra em julho. Vamos cumprir isso. Já está tudo resolvido. O Josiel é nosso jogador e fizemos questão de nos reunir para solucionar qualquer dúvida. Temos cópias de todas as documentações. Estamos todos tranqüilos.” O valor não é divulgado.

Só para registro, o artilheiro da Série B ainda é Clodoaldo, com 4 gols, que trocou o Criciúma pelo Corinthians, junto com Hernani (Marília) e Joãozinho (Vitória).