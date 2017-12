As cores de Leipzig

Leipzig tem mudado de cor à medida que acontecem os jogos. Dia 10, na véspera do jogo entre Holanda e Sérvia e Montenegro, no estádio da cidade Zentralstadion, ela ficou laranja com tons de azul e branco. Hoje, no dia em que Espanha e Ucrânia se enfrentam, tornou-se vermelha, com pingos esparsos de amarelo e azul. Tirando as cores predominantes e passageiras, no entanto, algumas permanecem, atravessam todos os modismos: o verde e amarelo do Brasil é o principal exemplo, mais comum até que o branco, preto, amarelo e vermelho da seleção local.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.