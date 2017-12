As promessas de Lula para o Esporte

Com a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, da coligação “A Força do Povo” (PT/PRB/PC do B) para o cargo de Presidente da República, repetimos as suas propostas para o Esporte, nos quatro anos que vem pela frente. Esperamos que tudo isso e muito mais sejam executados.

Esporte

– Implementar o Sistema Nacional de Esporte e Lazer.

– Consolidar e ampliar iniciativas de inclusão social, como os programas Segundo Tempo e Esporte e Lazer da Cidade.

-Articular programas de esporte e lazer com iniciativas de promoção da saúde, promovendo parcerias com estados e municípios.

– Apoiar, no Congresso Nacional, a aprovação da Lei de Incentivo ao Esporte.

– Manter o apoio à realização de grandes eventos esportivos nacionais e internacionais, com destaque para os Jogos Pan-Americanos e Para-Panamericanos de 2007, além de postular o direito de sediar a Copa do Mundo de Futebol 2014.

