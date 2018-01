As propostas de Cristovam Buarque para o Esporte

As propostas do candidato a presidente Cristovam Buarque (PDT) para o Esporte.

ESPORTE

Como fazer para desenvolver o esporte em seus múltiplos aspectos

1. Integrar o programa Segundo Tempo ao ensino em horário integral.

2. Implantar 100 mil quadras esportivas iluminadas em bairros das periferias das grandes cidades.

3. Estimular e apoiar Municípios e Estados na implantação de programas de esporte para a juventude, sobretudo nas periferias urbanas.

4. Implantar 10 centros de excelência esportiva nas diversas regiões brasileiras, para preparar atletas olímpicos.

5. Implantar 100 centros esportivos para a terceira idade nos grandes centros urbanos.

6. Construir quadras cobertas para a prática do esporte em qualquer estação climática, principalmente nas Regiões Sul e Sudeste.

7. Garantir ao para-esporte e às pessoas portadoras de necessidades especiais acesso a ginásios e quadras adaptados.

8. Recrutar e selecionar atletas a partir do seu desempenho no esporte escolar.

(…)

Defender, em associação com o Comitê Olímpico Brasileiro e o Ministério dos Esportes, a candidatura brasileira para sediar uma das próximas Olimpíadas, considerando que o Brasil tem localização estratégica que favorece as transmissões e telecomunicações para países com maior potencial de atendimento, em função do fuso horário. Estamos também fora dos roteiros de risco e temos condições climáticas excepcionais para esse tipo de evento. O mesmo vale para sediar uma Copa do Mundo.

