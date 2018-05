As seleções do Brasileirão 2009 escolhidas pelo estadao.com.br

Estas são as seleções A e B do melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, escolhidos pela equipe do estadao.com.br.

A escolha foi realizada através dos votos computados a cada rodada. O destaque ficou com o atacante Adriano, que foi o artilheiro do Brasileirão ao lado de Diego Tardelli, com 19 gols.

Na seleção A estão os mais votados, enquanto a seleção B conta com os atletas que foram bem votados, mas não tiveram votos suficientes para a seleção principal.

A seleção principal do estadao.com.br conta com quatro atletas que também estão na seleção do Brasileirão divulgada pela CBF. São eles: Jonathan, Hernanes, Diego Souza e Adriano. O técnico Andrade também consta nas duas seleções.

Você concorda ou não com as duas seleções? A seleção A é melhor que a B? Participe.