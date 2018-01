Assumo: tenho uma amante

A carne é fraca. Infelizmente, tenho de assumir que tenho uma amante na Alemanha. Ela é baixinha, um pouco gorducha, mas companheira demais. Esteve comigo nos 40 dias. Sempre abraçada nos trens, ônibus e aviões. Fomos almoçar no McDonad´s, comer um salsichão na estação de trem e dividir um yogurte antes de cada noite nos diversos hotéis por onde passamos. Paula, me desculpe. Mas é melhor contar de uma vez do que deixá-la traída ou ficar sabendo por meio de outras pessoas. Minha amante tem três vantagens sobre você e que me fizeram mudar de idéia. Primeiro: é muda. Segundo: não gasta um tostão desde que eu não queira. Terceiro: carrega tudo que eu preciso. Chegando ao Brasil, me divorcio da Paula para casar com a mochila do computador forn ecida pelo Estadão.

