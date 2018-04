O São Paulo conquistou uma classificação heroica para a próxima fase da Libertadores, ao vencer o Atlético-MG por 2 a 0 e contar com um tropeço do The Strongest. Agora, vai enfrentar o rival mineiro novamente, em duas partidas. Depois do susto na fase de grupos, até onde você acha que o clube pode chegar na competição sul-americana? Dê sua opinião!

Até onde você acha que o São Paulo pode chegar na Libertadores? Vote! Perde para o Atlético-MG nas oitavas

Passa pelos mineiros, mas cai nas quartas

Chega à semifinal

Faz a decisão do torneio

Chega ao tetra da Libertadores View Results