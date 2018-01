Até tu Romário?

Romário deu uma demonstração de que até ele já está de saco cheio do “oba-oba” em torno de seu milésimo gol. Em Cabo Frio, onde assistiu à derrota do Vasco para a Cabofriense, por 2 a 1, hoje à tarde, revidou às declarações do atacante Leandro Amaral e do técnico Renato Gaúcho de que a busca pelo feito estaria atrapalhando a equipe de São Januário.

“Não tenho atrapalhado e a busca pelo milésimo gol não atrapalha em nada. Time grande vive de pressão. Quem não estiver satisfeito, pede para ir embora. Isso vale tanto para jogador quanto técnico”, disparou Romário. “Também vale (para o Leandro Amaral) e o Renato. Claro que não estou atrapalhando. Ninguém é burro.”

O detalhe é que a saga continuará na quarta-feira (isso se ainda tiver alguém vivo em São Januário). Mesmo com a derrota, o Vasco se classificou à semifinal da Taça Rio e enfrentará o Botafogo. No último confronto, já no clima de “oba-oba” pelo milésimo gol, no dia 1º, deu Alvinegro: 2 a 0.

A outra semifinal do segundo turno do Campeonato Carioca será entre Volta Redonda x Cabofriense.