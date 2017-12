A torcida da Espanha não se importou com o fato de os reservas jogarem contra a Arábia Saudita e invadiu Kaiserslautern para apoiar o time. E por conta dos turistas, o dia da pacata cidade, de pouco mais de 100 mil habitantes, foi tumultuado. No centro da cidade, torcedores com cornetas passavam pelas lojas fazendo o maior barulho possível… mais engraçada era a cara de reprovação dos moradores locais.

Mas um espanhol passou dos limites. Enfeitou um carro com várias bandeiras do seu país, colocou um enorme alto-falantes no teto do veículo e saiu pelas ruas, gritando, em alemão – com o hino espanhol de fundo musical: “Atenção Alemanha ! Atenção Shumacher ! A Espanha já é campeã do mundo no automobilismo… agora seremos campeões mundiais de futebol !”