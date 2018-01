Atitude de campeão da América

Presenteado com um carro após ser eleito o melhor jogador da final da Copa Libertadores da América 2006, quando o Internacional bateu o São Paulo na disputa, o atacante Fernandão decidiu leiloar o Corolla SEG, oferecido pela montadora japonesa Toyota, no dia 9 de outubro, às 19 horas, numa concessionária de Porto Alegre.

O veículo personalizado terá a assinatura de Fernandão e o símbolo do Inter bordados no banco da frente. Além de levar o carro, o dono do lance mais alto ganhará 25 camisetas oficiais do clube gaúcho, uma homenagem a cada atleta que participou da conquista inédita.

Segundo o capitão do Inter, a renda será revertida para entidades assistenciais e para os funcionários do departamento de futebol profissional do Colorado. A entrega do Corolla acontecerá no dia 15 de outubro, no Estádio do Beira-Rio, antes da partida entre Inter e Fluminense, válida pelo Campeonato Brasileiro.

Agora é esperar para ver se Fernandão voltará a ganhar mais um carro na disputa do Mundial de Clubes da Fifa, quando o melhor jogador da decisão também leva o mimo para casa.