Atlético-MG e São Paulo fazem jogo decisivo no Independência. Quem deve se classificar?

Para se classificar para as quartas de final da Libertadores, o São Paulo terá de quebrar uma incrível sequência de 32 partidas sem perder do Atlético-MG no Independência. São 25 vitórias e sete empates no período superior a um ano, desde a reinauguração da arena, em abril de 2012. Para piorar a situação, em apenas um confronto os mineiros não balançaram as redes ali: no empate por 0 a 0 com o Grêmio, pelo Brasileirão. Foram 83 gols marcados e 28 sofridos, o que faz com que a missão dos paulistas seja bastante complicada.

