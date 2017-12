O autógrafo de Pelé valorizou 780% em nove anos, afirma a instituição britânica Fraser´s Autography Gallery. A assinatura, que em 1997 valia 410 reais, hoje está cotada em 3.200 reais. É uma questão de oferta e procura. O autógrafo do jogador inglês George Best, por exemplo, dobrou de valor depois de sua morte, em novembro. (Com O Estado de S. Paulo)

