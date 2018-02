Babação de ovo

Comecei a ver o programa dedicado ao Maicon no SporTV, mas não consegui seguir adiante – a taxa de glicose era tamanha que poderia causar problemas mesmo em quem não sofre de diabetes. O texto e o tom do narrador eram de tanto deslumbramento com “o charme, a potência econômica, o poder, a magia do time milanês, o ápice a que pode chegar alguém que calça chuteiras” que me serviu de iluminação. Quando falamos da evasão de craques, descaracterização do futebol brasileiro, etc, devemos lembrar que não somos vítimas de ninguém. Somos vítimas de nós mesmos, em primeiro lugar. Esse deslumbramento bovino com o “Primeiro Mundo” só poderia ter dado no que deu. Queremos uma imprensa crítica, pelo amor de Deus!

