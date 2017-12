Os taxistas não são de correr muito aqui em Bielefeld. As estradas têm limite de 100 km. Mas peguei um baixinho doido outro dia. O banco dele tinha que ficar grudado no painel senão ele não conseguia alcançar o pedal do acelerador. Entrei e falei o destino. Geralmente, levo 25 minutos até o Klosterpforte Hotel, concentração de Portugal. Pois com o baixinho doido, cheguei em 12 minutos. Morri de medo nas curvas. Ele tem cara de jóquei, mas é um baita piloto.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.