Baldini impressiona a Alemanha

Que Ronaldinho, que nada! Que Beckham, que nada! A atração na Alemanha durante a Copa é Wilson Baldini Jr. É verdade! Seu jeito alegre, o carinho com as crianças, o humor inigualável em treinos e jogos e os textos sempre divertidos cativam os alemães. Fontes ligadas ao governo revelaram estar analisando a possibilidade de lhe oferecer um visto permanente. Até Angela Merkel estaria participando do processo. Dificilmente, porém, os alemães vão conseguir fisgar o competente repórter do Estado. Por quê? Assim que acabar a Copa, Baldini voltará correndo para São Paulo. Não agüenta mais ficar longe da Bia e da Paula. E tem razão… Sua família é maravilhosa!

