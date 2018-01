Banco não receberá nada por Cicinho

O Banco Axial, ex-parceiro do Botafogo, de Ribeirão Preto, não vai receber nada pela negociação do lateral-direito Cicinho, do São Paulo para o Real Madrid, da Espanha. A instituição estava processando o time paulistano alegando que tinha 50% do jogador, recebidos na época em que defez a parceria com o time do interior paulista. A justiça negou o processo por considerar que Cicinho nunca teve qualquer ligação trabalhista com o banco e que não existe mais a Lei do Passe (extinta em 2001).

