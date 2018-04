Barcelona desembarca na Inglaterra e Messi revela seu novo visual

Os jogadores do Barcelona desembarcaram na Inglaterra nesta segunda-feira para iniciar a pré-temporada, que será realizada no Saint George’s Park. O destaque da equipe foi o craque Lionel Messi, que, dessa vez, chamou a atenção por exibir seu ‘novo visual’. Messi apareceu com o cabelo descolorido. No domingo, sua esposa Antonella Roccuzzo, já tinha publicado uma foto do jogador em sua conta no Instagram.

A equipe ficará no complexo esportivo entre os dias 25 e 30 de julho. No dia 30, o Barcelona tem seu primeiro compromisso, enfrentará o Celtic, na Irlanda, por um torneio amistoso internacional. Neymar e Rafinha Alcântara, que estão com a seleção brasileira olímpica, desfalcam a equipe.