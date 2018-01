Barcelona faz acordo com o Unicef para ajudar crianças

O Barcelona deu mais um passo nesta sexta-feira para se tornar um time globalizado. A equipe anunciou que vai patrocinar projetos da Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) voltados à infância nos próximos cinco anos. O lema será: “Barça, mais que um clube, uma nova esperança global para as crianças vulneráveis”.

A apresentação acontecerá na sede central das Nações Unidas em Nova York, na próxima quinta-feira, e contará com a presença de Ann Margaret Veneman, diretora-executiva da agência, e Joan Laporta, presidente do clube espanhol. O projeto terá uma logomarca, que será estampada nas camisas do time.