Bayern de Munique chega a 120 mil sócios

O Bayern de Munique anunciou nesta quarta-feira um novo recorde em seu número de associados: são agora 120 mil, o que torna o segundo maior clube de futebol do mundo nesse quesito, atrás apenas no Barcelona e seus 145 mil sócios. Desse número, 20 mil se associaram nos últimos 14 meses, impulsionados pelos dois títulos alemães e até mesmo pela realização da Copa do Mundo no país.

Importante fonte de renda para os clubes europeus, os associados ainda são pouco explorados pelos clubes brasileiros. O Internacional, hoje, é um dos poucos que utilizam essa forma de sustento: são 40 mil associados que pagam R$ 30 mensais, o que assegura uma entrada de R$ 1,2 milhão no caixa todos os meses. Em troca, os sócios em dia podem entrar de graça nos jogos no Beira-Rio.