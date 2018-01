Beijo maldito

Um lance bastante curioso marcou a conquista da Taça Rio pelo Botafogo, neste domingo. Enquanto reclamava da marcação de uma falta, o zagueiro Cléberson, da Cabofriense, tascou um beijo no rosto do árbitro Ubiraci Damásio, que, imediatamente, mostrou-lhe o cartão amarelo.

A atitude do árbitro foi correta. Não está no livro de regras, mas os jogadores não podem ter esse nível de intimidade com os donos do apito.

Mas fica aqui uma questão: será que o falecido Margarida acharia tão ruim tamanho gesto de carinho?