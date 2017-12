Sempre achei o Bira (Ubiratan Brasil) a cara do Zidane, mas no treino da França de sexta-feira isto ficou comprovado. O craque francês entrou no gramado de Colônia e eu tomei um susto. O Bira em campo? A cabeça dos dois é muito parecida. Tá certo que na hora de bater na bola a diferença é enorme. Aliás, o Bira nunca gostou de chutar uma bola. O negócio dele sempre foi jogar no gol. Foi um “ótimo” goleiro do time da USP. Até hoje ele é lembrado.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.