Boatos sobre Ronaldo

A tarde foi de boatos em Dortmund, depois da notícia de que Ronaldo estaria fora do time titular do Brasil no jogo contra o Japão. A informação não confirmada agitou o centro de imprensa do estádio.

A expectativa era tanta sobre a confirmação dos titulares do Brasil que a Fifa armou um esquema especial de divulgação oficial da escalação dos times, feita sempre uma hora antes do começo das partidas da Copa.

Mas nem precisou disso tudo. Assim que a seleção brasileira chegou ao estádio, a CBF divulgou a escalação em seu site oficial. E, desmentindo a informação da TV Globo, Ronaldo estava entre os titulares. Ele, inclusive, marcou dois gols e foi eleito o melhor em campo.