Borussia será campeão, aponta anta Baru

O Bayern de Munique é apontado como favorito para vencer a Copa dos Campeões neste sábado, mas o título deverá ficar mesmo com o Borussia Dortmund. Ao menos é o que prevê a anta Baru, alçada ao posto de mais novo futurólogo animal do meio futebolístico.

Moradora do zoológico de Leipzig, na Alemanha, a anta de apenas três meses de idade foi escolhida nesta quarta-feira para “prever” o resultado do jogo. O zoo realiza atividades com bola para o tratamento veterinário de filhotes e, por ter se “destacado” com a bola durante a sessão da quarta, Baru foi escolhida para apontar o vencedor do jogo de sábado.

A metodologia empregada para a anta escolher quem vencerá o duelo foi simples: a equipe do zoológico colocou dois nabos, um com as cores amarelo e preto, outro vermelho, e deixou que a anta escolhesse qual comer.

Deu Borussia na cabeça.