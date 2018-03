Botafogo é sim favorito contra o Corinthians

O Botafogo não possui jogadores de grande destaque. Também não tem um time 100% confiável. Mas contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, joga sim com o rótulo de favorito. O time está na Série A do Brasileirão e enfrenta um rival que ainda se reestrutura para retornar à elite.

Agora, isso não quer dizer que o Botafogo se classificará à final. Mano Menezes parece ter encontrado a forma ideal do Corinthians atuar e vai apostar na defesa para conseguir um bom resultado no Engenhão.

O futuro corintiano na Copa do Brasil se decidirá neste primeiro duelo. Se conseguir marcar gol fora de casa e voltar com um empate, o alvinegro paulista tem tudo para vencer em São Paulo.

Agora, se perder, a situação ficará bem complicada. O Botafogo, apesar de não ter nenhuma estrela no elenco, é um time difícil de ser batido, principalmente por mais de um gol.