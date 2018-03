Botafogo está com a faca e o queijo na mão

O Corinthians teve tudo para definir a classificação já no Rio de Janeiro. Depois de abrir o placar com Carlos Alberto, aos 22 minutos do primeiro tempo, o time deixou de aproveitar a instabilidade do Botafogo, que ficou pressionado pelos torcedores.

Na etapa final, o mesmo Carlos Alberto fez um pênalti claro em Jorge Henrique. Lúcio Flávio cobrou e deixou tudo igual. No finalzinho, Jorge Henrique garantiu a virada para a Estrela Solitária.

O Botafogo era favorito no Rio, e continua sendo para o jogo de volta, em São Paulo – o já limitado time do Corinthians atuará sem quatro importantes jogadores: Carlos Alberto, André Santos, Lulinha e Fabinho.

Mano Menezes terá de fazer milagre para encontrar uma formação capaz de reverter o resultado – vale lembrar que Douglas não pode jogar na Copa do Brasil. Talvez o apoio da Fiel não seja suficiente para suprir as ausências.