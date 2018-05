Brasil em posição confortável na primeira fase da Copa

Nem grupo da “morte” nem da “moleza”, a seleção brasileira caiu numa espécie de purgatório da Copa do Mundo, com adversários que, pelo nome, são difíceis, mas na prática podem não ser.

Hoje, Portugal vive mais pela excelência de Cristiano Ronaldo e os “anos Felipão” do que pelos atletas que lá estão, incluindo os brasileiros Pepe, Deco e Liedson, tanto é que se classificou no limbo, com duas vitórias apertadas sobre a Bósnia por 1 a 0.

A seleção portuguesa, no entanto, atrai um passado nem tanto animador. Na Copa de 66, liderados por Eusébio, os portugueses venceram por 3 a 1 justamente na última partida da primeira fase, eliminando a seleção brasileira, que viria a se redimir na Copa de 70.

A Costa do Marfim, apesar de se classificar sem tanta dificuldade, recai sua fama apenas sobre o atacante Didier Drogba, do Chelsea. Muito pouco para uma seleção que almeja voos altos na Copa do Mundo. Mesmo assim, correria não faltará para os laterais da seleção, que serão decisivos para um triunfo neste jogo.

Já a Coreia do Norte é uma incógnita. Deverá correr muito, apelar para faltas e chutes de longa distância. Adversário perfeito para a estreia. Em contrapartida, a retranca certamente trará nervosismo à seleção. Luís Fabiano, este será o seu jogo.

Dentro de tal pensamento, é correto afirmar que a seleção faça uma campanha parecida com a de 94, com duas vitórias e um empate. Depois, teremos provavelmente a Suíça pela frente.

A Copa ficará ainda mais interessante para o Brasil nas quartas,com a possibilidade de enfrentar nossa velha conhecida, a Holanda. Se passar, a seleção encontrará uma pedreira: Itália ou Espanha.

Aí, o sonho de muitos pode se concretizar: uma final entre Brasil e Argentina, com Dunga e Maradona como técnicos. Nada mal, não? Vale lembrar, como curiosidade, que nenhuma seleção europeia venceu uma Copa fora de seu continente, sendo que a seleção brasileira venceu as Copa de 62, no Chile, 70, no México, e 2002, na Coreia do Sul e Japão.