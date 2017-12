Impressionante a cobertura da seleção alemã nas principais redes de TV do país da Copa. A mudança da programação após o início do Mundial faz lembrar o conteúdo das TVs brasileiras em dias de finais de campeonatos no Brasil, coisa rara de se ver aqui no país de Goethe. A ARD, principal rede estatal, ficou mais de 15 minutos com um link da repórter na porta do hotel da seleção de Klinsmann, filmando a fachada do prédio e fazendo um resumo do dia dos jogadores. Ao final, a frase para fechar a reportagem: “E agora a noite cai no hotel da seleção….” É o Brasil fazendo escola…

