Brasil impressiona a imprensa estrangeira

A cobertura da seleção brasileira tem sido uma loucura nesta Copa. Centenas de jornalistas do mundo inteiro acompanham o dia-a-dia dos jogadores e do técnico Parreira. Mas o assédio tem sido tão grande que acaba assustando muita gente.

Na segunda-feira, dia do treino oficial no Estádio Olímpico de Berlim, um jornalista francês ficou assustado com a quantidade de repórteres acompanhando o Brasil – segundo a Fifa, foram 350 profissionais buscando entrevistas na zona mista.

Tanto que ele acabou mudando sua matéria e passou a entrevistar os jornalistas brasileiros para tentar explicar o fenômeno que virou a seleção do Brasil.