Brasileiro virou alvo de piada na Alemanha

A seleção brasileira chegou ao Mundial da Alemanha como grande favorita ao título. Mas decepcionou dentro de campo e, jogando mal, acabou eliminada nas quartas-de-final, com a derrota para a França.

Os jogadores da seleção de Parreira deixaram a Alemanha logo depois da eliminação, mas muitos torcedores brasileiros continuam no país. E aqueles que ainda usam com orgulho a camisa amarelinha sofrem com as gozações das torcidas adversárias nas ruas das cidades alemãs.

A principal pergunta feita ao torcedor brasileiro na Alemanha, com uma certa ironia, é: “O que aconteceu com o Brasil?”

Isso sem contar as piadinhas dos franceses, felizes da vida por terem vencido o Brasil em mais uma Copa do Mundo.