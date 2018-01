Brasileiros se concentram em Portugal

Com a eliminação do Brasil na Copa, grande parte dos jornalistas que cobriam a seleção de Parreira passaram a acompanhar Portugal, que tem um treinador brasileiro e uma afinidade histórica com o País.

Assim, vários jornalistas brasileiros estiveram nesta terça-feira na entrevista coletiva do técnico Luiz Felipe Scolari, que comanda a seleção portuguesa e disputa a semifinal contra a França, quarta, em Munique.

Ao entrar na sala de entrevistas, Felipão foi aplaudido por alguns jornalistas brasileiros. Ele retribuiu o carinho e, antes de começar a responder as perguntas, mandou um abraço a todos que passavam a acompanhar Portugal a partir daquele momento.