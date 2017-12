Brasileiros, sempre engraçados

Não sei se a seleção brasileira vai ganhar a Copa, mas a nossa imprensa é disparado a mais engraçada, descontraída e gozadora do Mundial da Alemanha. Ontem, dois casos confirmam esta tese. Primeiro: o nosso Sidney Magal cover atacou mais uma vez com seu estilo latin lover. O problema é que, assim como para Cafu, o tempo passou. O nosso Magal está longe daquele que endoidava as garotas com “Sandra Rosa Madalena”. Soube que já tentou se aproximar de uma alemã e uma mexicana. Mas só levou fora…Já em Marienfeld, um lépido amigo, que também está cobrindo Portugal, ficou muito ansioso para entrevistar o meia Deco. Acabou se esquecendo de que a calça estava larga e o “cofrinho” ficou todo de fora. Olha, dava para colocar uma moeda de 2 euros. E olha que a moeda é grande, hein???

