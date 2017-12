Depois da vitória contra a Costa Rica, os alemães deixaram a austeridade de lado e saíram com tudo às ruas para comemorar a vitória em Berlim. E valia tudo. Gritaria no metrô, apitos, buzinas, ninguém mais respeitando qualquer semáforo, que na Alemanha pode significar para o pedestre multa e pontos na carteira de motorista. Perto do Portão de Brandemburgo, vários grupos desfilavam com a bandeira alemã e faziam um barulho ensurdecedor, típico do Brasil. Em Mitte, na Oranienburger Strasse, região com alta presença de estrangeiros, os alemães não se contiam e gritavam Germany, Germany puxando um coro no meio da rua, alucinados. Pelo menos na capital, a Copa deve mostrar que Brasil e Alemanha estão cada vez mais perto…

