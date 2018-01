Cadê o d’Artagnan?

Mais um fiasco brasileiro na Sul-Americana no empate do Fluminense com o argentino Gimnasia y Esgrima. E empatou no finalzinho, com gol de falta do Cláudio Pitbull, porque estava perdendo até os 45 minutos do segundo tempo, em pleno Maracanã. Brinquei com um amigo tricolor aqui do jornal e perguntei que time era aquele que estava ganhando do seu Flu. Time de espadachins? O centro-avante chamava d’Artagnan, herói do delicioso Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas? Quem era o meio de campo do Gimnasia y Esgrima: Athos, Porthos e Aramis? Gozação à parte, fica mais uma vez a pergunta: quando é que os clubes brasileiros vão levar a sério as competições de que participam?

