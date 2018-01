Caloteiro, eu!?

O presidente do STJD, Rubens Approbato, ameaçou, nesta quinta-feira, suspender o Santos das competições que participa por causa de calote. De acordo com o advogado, o clube paulista não pagou punições pecuniárias de cerca de R$ 200 mil, referentes, principalmente, a perdas de mandos de campo.

Mas, o advogado do Santos, Mário Mello, contestou a cobrança e disse só reconhecer R$ 9 mil em dívidas com o STJD. Ele afirmou que a CBF, responsável por recolher o dinheiro a ser pago ao STJD, deve ao Santos aproximadamente R$ 600 mil, referentes às convocações de atletas para a seleção, e, por isso, a dívida já teria sido abatida.

Só que Approbato mandou um recado para os santistas: “Não vou me manifestar sobre esse problema (o do Santos) porque não sei caso a caso. Mas, se alguém tiver um credor, que vá cobrar de quem lhe deve. Uma coisa é a pena pecuniária aplicada pelo tribunal, outra coisa é o crédito que o clube tem com a entidade (CBF). Ele que cobre da entidade e a entidade que pague, ou ele paga com o dinheiro da entidade.”

A história é boa. Mas, quem será capaz de eliminar o Santos do Campeonato Paulista ou da Taça Libertadores da América por causa de R$ 200 mil?

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E, outra coisa, será que o Santos agora virou caloteiro?

Confira a matéria completa no link:

http://www.estadao.com.br/esportes/futebol/noticias/2007/abr/19/324.htm