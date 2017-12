Camelôs – aqui também tem

Graças à Copa do Mundo, os camelôs faturam um pouco mais. Também na Alemanha. Esses profissionais informais aproveitam o “boom” do Mundial e oferecem camisetas, bonés, faixas, cachecóis e outros adereços (piratas) aos torcedores. Na região central de Hannover, os camelôs também travam concorrência com as grandes lojas. Numa delas, o boné oficial da Copa pode ser adquirido por 2,5 euros. A 200 metros dali, na barraca mais próxima, o artigo pode ser encontrado pela metade do preço.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.