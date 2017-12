Santos: campeão com justiça e competência

A vitória do Santos sobre o São Caetano foi justa e correta – e há quem diga que o futebol é injusto -, pois o novo bicampeão paulista é o time de melhor campanha na competição: mais pontos somados (55), mais vitórias (17), menos derrotas (duas), mais gols marcados (47) e melhor saldo de gols (28). Só não é o que menos gols tomou (proeza do Bragantino, com 17).

Além disso, premiou a competência do técnico Vanderlei Luxemburgo, sem discutir valores morais e éticos sobre ele. Em relação a conquistas, ele cada vez mais se consolida como um dos maiores do País.

A lista de títulos de Luxemburgo é:

7 Campeonatos Paulistas – 1990 (Bragantino), 1993, 1994 e 1996 (Palmeiras), 2001 (Corinthians), 2006 e 2007 (Santos)

5 Brasileiros – 1993 e 1994 (Palmeiras), 1998 (Corinthians), 2003 (Cruzeiro) e

2004 (Santos)

1 Mineiro – 2003 (Cruzeiro)

1 Capixaba – 1983 (Rio Branco)

1 Copa do Brasil – 2003 (Cruzeiro)

2 Torneios Rio-São Paulo – 1993 (Palmeiras) e 1997 (Santos)

1 Brasileiro da Segunda Divisão – 1989 (Bragantino)

1 Copa América – 1999 (seleção brasileira)