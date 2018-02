Campeão da São Silvestre está com status de ‘boleiro’

Ser campeão da São Silvestre está rendendo frutos ao fundista Franck Caldeira. Ele está sendo disputado por equipes esportivas e pode conseguir faturar até 10 mil reais de salários por mês para acertar com o Cruzeiro, que sonha com o atleta. Um diretor do time mineiro diz que já preparou até uma camisa com o nome dele.

O valor é considerado uma fortuna nesta categoria. Mas nem dá para comparar com os jogadores de futebol, onde alguns ganham fortunas por mês. O que significa é uma melhoria, pois com isto Caldeira poderá realmente viver daquilo que gosta de fazer e que tem demonstrado ser bom, como se espera com qualquer um que seja profissional.

