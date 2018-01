As ex-jogadoras Norminha e Elzinha foram destaques da Seleção Brasileira feminina de basquete na conquista do bronze no Mundial de 1971, no Ibirapuera. A partir de hoje, às 9h30, elas serão homenageadas com a exposição “Mulheres de Bronze”, no Sesc Vila Mariana, que reúne uniformes, fotos, vídeos e reportagens da época. Vai até 24 de setembro. (Com Jornal da Tarde)

